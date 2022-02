Palermo, corsa clandestina di cavalli a Brancaccio VIDEO

La scena è stata ripresa con un telefonino, indagini dei carabinieri

PALERMO – Una corsa clandestina di cavalli in pieno giorno. È accaduto domenica 13 febbraio, in tarda mattinata, in via Filippo Pecoraino, nella zona industriale di Brancaccio. Si ripete la scena vista tante altre volte per le strade della città. I cavalli vengono lanciati verso il traguardo. Stavolta seguono un percorso preciso. Ieri infatti era in programma una gara ciclistica nel quartiere alla periferia est del capoluogo.

La folla a bordo di scooter segue i cavalli. Urla, incitamenti. Due moto si toccano. Il tutto ripreso con i cellulari. Il video è finito in mano ai carabinieri, che adesso stanno indagando. Si parte dal numero di targa dei mezzi ben invisibili. Non sarà complicato per gli investigatori risalire a chi era presente sul posto. Il passaggio successivo sarà individuare gli organizzatori.

(Ha collaborato Caterina Ganci)