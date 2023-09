Palermo-Cosenza 0-0, pallino della gara tra i piedi dei rosa – LIVE

La diretta testuale della sfida tra rosanero e rossoblù

PALERMO – Verso le quattro vittorie consecutive e i cinque risultati utili di fila. Il Palermo scende in campo al “Renzo Barbera” per affrontare il Cosenza. Il “mantra” di Eugenio Corini per puntare alla Serie A è semplice: pensare partita dopo partita.

45′ – Quattro i minuti di recupero concessi

44′ – Sforbiciata di Di Francesco in area avversaria, fallo in attacco però della squadra di Corini che invece chiedeva un calcio di rigore

40′ – Palermo pericoloso negli ultimi minuti con diverse azioni offensive, senza mai concludere in porta però

28′ – Riprende la sfida

26′ – Cooling break per le alte temperature del capoluogo siciliano

21′ – Ancora pericoloso il Palermo con Di Francesco che dalla sinistra si accentra e prova il tiro, potente, ma respinto da Micai

18′ – Pigliacelli para un tiro di Forte da buona posizione servito, erroneamente, da Lucioni in mezzo all’area di rigore rosanero

13′ – Ripartenza fulminante del Palermo, Di Francesco scambia bene con Brunori e a tu per tu con Micai il numero 17 dei rosanero non colpisce bene la sfera per concludere in porta

9′ – Pericoloso il Palermo con una conclusione al volo di Aurelio sugli sviluppi di un calcio d’angolo

6′ – Si ferma per qualche istante il match, va sostituita la bandierina del calcio d’angolo che si era piegata dopo uno scontro di gioco

2′ – Primo squillo del Cosenza, Mateju sbaglia l’appoggio e Tutino recupera la sfera. Il numero 9 del Cosenza prova la conclusione da fuori area, palla fuori

20.33 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia il match

20.32 – Momento di raccoglimento per la scomparsa di Giorgio Napolitano

20.29 – Palermo e Cosenza entrano in campo, il “Barbera” si accende

20.15 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

19.50 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita

PALERMO: Pigliacelli, Lucioni, Stulac, Segre, Brunori (C.), Di Mariano, Di Francesco, Aurelio, Ceccaroni, Mateju, Henderson. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Lund, Gomes, Mancuso, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Soleri, Coulibaly. Allenatore: Corini.

COSENZA: Micai, Marras, Tutino, Forte, D’Orazio (C.), Meroni, Calo, Cimino, Venturi, Mazzocchi, Zuccon. A disposizione: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, Viviani, Praszelik, Canotto, La Vardera, Florenzi, Voca. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Monaldi (Macerata). Assistenti: Passeri (Gubbio) – Costanzo (Orvieto). Quarto Ufficiale: Delrio (Reggio Emilia). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI:

NOTE: