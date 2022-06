Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia

PALERMO – Una donna è stata estratta viva sotto le macerie di un solaio in via Amerigo Vespucci a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la signora e l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno portata in codice rosso all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa.