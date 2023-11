Palermo, da Fecarotta Antichità una mostra al femminile fino a Natale

Presentate al pubblico le creazioni di 4 donne designer

PALERMO – FEMMINILE, PLURALE. Fecarotta Antichità ha inaugurato una mostra-evento tutta al femminile, che resterà aperta fino al 24 dicembre. Saranno presentate al pubblico le creazioni di quattro designer: i gioielli in puro bronzo anallergico e cammei in vetro colorato firmati dalla fiorentina Patrizia Daliana; le ceramiche di Patrizia Italiano, che evocano colori, simboli e tradizioni della nostra Isola reinterpretati dal suo estro; i gioielli semplici ed eleganti di Silvana Sansone; i nuovi gioielli, allegri e colorati, di Maria Giulia Fecarotta.

“Parte degli incassi,” spiega Fabrizio Fecarotta, “saranno devoluti all’Associazione Le Onde Onlus, attiva a Palermo su diversi fronti e in particolar modo al fianco di donne in difficoltà e dei loro bambini: per far sentire la nostra vicinanza e per renderli meno lontani dalla nostra vita”. L’evento è un omaggio non solo alla creatività e al gusto delle donne siciliane, capaci di esprimere passione e talento in una pluralità di direzioni, ma anche alla generosità con cui dedicano attenzione, cura e aiuto anche al di fuori della cerchia familiare.