Palermo, da oggi quinte dosi di vaccino alla Fiera del Mediterraneo

Raccomandata agli over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili

PALERMO – Da oggi sarà possibile ricevere all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo la quinta dose di vaccino anti Covid, raccomandata per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e gli over 60 fragili.

Lo comunica la struttura commissariale anti Covid di Palermo guidata da Renato Costa. “L’attuale contesto epidemiologico presenta un’aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2 e un incremento dell’indice di trasmissibilità sopra la soglia epidemica. Al fine di realizzare un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini nei confronti delle forme gravi di COVID-19, si raccomanda un’ulteriore dose di richiamo con vaccini a mRNA bivalente, a favore di queste categorie di persone: Over 80, ospiti delle strutture residenziali per anziani e Over 60 (soprattutto con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti). Devono essere trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo (quarta dose) o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo). Si precisa che i vaccini a m-RNA bivalenti (originale/omicron BA.1 o original/omicron BA.4-5) sono già autorizzati da EMA ed AIFA per il loro utilizzo”.

“Si specifica, infine – dicono dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid -, che per tutti i vaccini autorizzati in Italia è possibile la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo) di altri vaccini (antinfluenzale su tutti), ad eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (MVA-BN) per il quale resta ancora valida l’indicazione di una distanza di almeno 4 settimane tra un vaccino e l’altro”.