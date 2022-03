Palermo, dal 14 marzo pulizia programmata al cimitero dei Rotoli￼

L'assessore Sala: “Non ci sarà più bisogno di ricorrere a interventi straordinari“

PALERMO – Continuano le attività di pulizia e decoro al cimitero dei Rotoli, affidate alla Rap e alla Reset, nell’ambito delle iniziative adottate dalla Cabina di regia istituita dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“Grazie ai mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Cimiteri Toni Sala – i cestini potranno essere svuotati giornalmente e con cadenza periodica si effettuerà anche la pulizia delle aree che ospitano le salme in attesa di tumulazione”.

Inoltre, dal prossimo 14 marzo, verrà avviata una pulizia programmata dell’intera area cimiteriale che è stata divisa in 5 macro aree: ognuna di esse sarà pulita in un giorno della settimana, dal lunedì al venerdì.

“Grazie a queste turnazioni – continua l’assessore Sala – non ci sarà più bisogno di ricorrere a interventi straordinari. Finalmente passiamo ad una ‘ordinaria amministrazione’ per quanto riguarda la pulizia. Un programma che abbiamo deciso di rendere pubblico e che vedrà l’impegno dei dipendenti Reset, il cui lavoro potrà essere apprezzato giornalmente. Il cimitero è un luogo che merita rispetto e attenzione e per questo siamo decisi a curarne il decoro e la pulizia in modo costante, perseguendo parallelamente nelle azioni che nei prossimi mesi ci consentiranno di far diminuire sensibilmente il numero di salme in attesa. Anche in questo ambito si sta rivelando vincente un approccio che coniuga emergenza e programmazione”.

