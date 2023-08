Palermo, diossina sotto i livelli di rischio: i dati Arpa

Sono stati diffusi durante il vertice convocato dal sindaco Lagalla

PALERMO – Sulla diossina nell’aria a Palermo due centraline dell’Arpa restituiscono dati con tendenze contrastanti ma sotto i livelli di rischio.

Le analisi sono state effettuate dopo gli incendi che hanno devastato le colline di Palermo e interessato anche la discarica di Bellolampo il 24 e il 25 luglio.

In via Costantino (località Inserra), nell’ultima rilevazione del 2 agosto, è stata riscontrata una concentrazione pari a 100 Te fg/metro cubo. Il 28 luglio il dato si limitava a 33 Te fg/metro cubo. A Villa delle Ginestre, il 2 agosto, è stata segnalata una concentrazione pari a 74 Te fg/metro cubo. In ribasso rispetto ai 397 Te fg/metro cubo rilevati il 28 luglio.

L’Arpa spiega che su questi dati influisce la presenza dei venti. Si conferma comunque una stabilizzazione sotto i livelli di rischio per la popolazione. I dati sono stati diffusi durante il vertice, convocato dal sindaco Roberto Lagalla, che si sta tenendo al Palazzo delle Aquile.