Palermo diventa set: cambia viabilità per la serie tv ‘I fratelli Corsaro’

Alcune vie saranno chiuse al transito, in altre vi sarà il divieto di sosta

PALERMO – Palermo torna ad essere un set cinematografico. Nel capoluogo siciliano, dal 27 agosto al 12 settembre, saranno girate le scene della serie ‘I fratelli Corsaro’, che ha come attore protagonista Beppe Fiorello.

La serie è ispirata ai romanzi polizieschi del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano, e alcune strade verranno chiuse temporaneamente. Questo comporterà, dunque, un cambio di viabilità in città, così come previsto da un’ordinanza dell’ufficio mobilità del Comune.

Le riprese saranno scaglionate in tre fasce: dal 27 agosto al 31, dal 2 settembre e le ultime dal 4 settembre.

Le strade chiuse

I divieti dal 27 agosto all’1 settembre riguarderanno:

via Tunisi (tratto compreso tra via Volturno e via Pignatelli Aragona nel lato destro del senso di marcia; tratto compreso tra la via Rodi e la Via Pignatelli Aragona ambo i lati) con divieto di sosta con rimozione coatta dalle 15 del 27 agosto alle 21 del 31 agosto;

piazza Vittorio Emanuele Orlando con divieto di sosta con rimozione coatta dalle 17 del 27 agosto alle 21 del 31 agosto, chiusura al transito pedonale per il tempo necessario alle riprese dalle 8.30 del 28 agosto alle 20 del 31 agosto;

via Salesio Balsano (tratto compreso tra via Volturno e via Nicolò Turrisi) con divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle 17 del 27 agosto alle 21 del 31 agosto;

via Mura di Porta Carini (tratto compreso tra via Giovan Battista Pagano sino all’inizio del mercato) vigerà divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle 17 del 27 agosto 2023 alle 21 del 31 agosto;

via Principe di Villafranca (tratto compreso tra il civico 5 e la via Paolo Paternostro) con divieto di sosta con rimozione coatta nel lato sinistro del senso di marcia dalle 17 del 31 agosto alle 22 dell’1 settembre;

nel tratto compreso tra via Dante e via XII Gennaio divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 31 agosto sino alle 22 dell’1 settembre, chiusura al transito veicolare e pedonale per il tempo necessario alle riprese l’1 settembre dalle 9 alle 19;

via Paolo Paternostro (tratto compreso tra la via Principe di Villafranca e via Nicolò Garzilli) vigerà divieto di sosta con rimozione coatta nel lato sinistro del senso di marcia dalle 17 del 31 agosto alle 22 dell’1 settembre;

via XII Gennaio (tratto compreso tra la via Principe di Villafranca e via Nicolò Garzilli), invece, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 31 agosto alle 22 dell’1 settembre.

I divieti dal 2 al 4 settembre

Il 2 settembre, dalle 7 alle 16, le riprese saranno effettuate con partenza da piazza Marina (nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e salita dell’Intendenza) per proseguire a Porta Felice – Foro Umberto I, inversione di marcia all’altezza del Molo Sant’Erasmo e poi ancora Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, inversione di marcia a piazza XIII Vittime per poi riprendere via Crispi, via Cala, Porta Felice e rientro a piazza Marina.

E ancora, in piazza Marina (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele sino all’altezza del civico 55) vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 dell’1 settembre alle 18 del 2 settembre; in via Damiani Almeyda (tratto compreso tra via Antonino Salinas sino a via Piersanti Mattarella) ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta nel lato destro del senso di marcia dalle 6 del 2 settembre alle 20 del 4 settembre;

in via Antonino Salinas (tratto compreso tra via Costantino Nigra e via Damiani Almeyda) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 18 del 3 settembre alle 20 del 4 settembre e chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese dalle 8 alle 18.30 del 4 settembre.

I divieti dal 4 al 12 settembre

Il 4 settembre, dalle 15 alle 19, saranno effettuate le riprese con partenza da via Antonio Salinas, per poi procedere verso via Damiani Almeyda, via Terrasanta, via Giuseppe La Farina, via Marchese Ugo, via Libertà, piazza Antonio Mordini, piazza Scalia, via Costantino Nigra e via Antonio Salinas.

Modifiche alla viabilità ci saranno in via Gaetano Parlavecchio (tratto compreso dal civico 8 al civico 70) vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta (lato ospedale Civico) dalle 17 del 4 settembre alle 20 del 5 settembre; in via Conte Federico (tratto compreso tra via Tamajo ed il civico 276) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 5 settembre alle 20 del 6 settembre;

in via Cesare Battisti (tratto compreso tra vicolo delle Pergole e via Maqueda) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 6 settembre alle 20 del 9 settembre; in via Maqueda (tratto compreso tra via Trieste e via Torino) dalle 8 alle 18 del 9 settembre chiusura al transito pedonale;

in via Chiappara al Carmine (tratto compreso tra via Maqueda e vicolo delle Pergole) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle 17 del 6 settembre alle 20 del 9 settembre con chiusura al transito pedonale, il tempo strettamente necessario alle riprese; in vicolo delle Pergole (tratto compreso tra via delle Pergole e via Chiappara al Carmine) – chiusura al transito e pedonale, il tempo strettamente necessario alle riprese dalle 8 alle 14 del 7 settembre;

via Torino (tratto compreso tra via Maqueda e via Roma) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 6 settembre alle 22 del 9 settembre; in via Milano (tratto compreso tra via Roma e via Garibaldi) nel lato destro del senso di marcia dalle 17 del 6 settembre alle 20 del 9 settembre nel lato sinistro del senso di marcia dalle 17 del 6 settembre all’una del 15 settembre 2023; a piazza Marina (tratto compreso dall’intersezione tra via Lungarini e via Merlo con via del Pappagallo) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 24 dell’11 settembre con istituzione della chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese dalle 16 alle ore 20;

piazza Marina (tratto compreso tra via Lungarini e salita Partanna) con divieto di sosta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 24 dell’11 settembre; a piazza Marina (tratto compreso dal civico 65 al civico 38 compresa l’area pubblica interna adiacente al civico 77) divieto di sosta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 24 dell’11 settembre con chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese l’11 settembre dalle 16 alle 21;

piazza Marina (tratto compreso dal civico 55 all’intersezione con la salita dell’Intendenza divieto di sosta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 2 del 12 settembre; in via Merlo (tratto compreso tra via Lungarini e salita Partanna) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 24 dell’11 settembre;

via Quattro Aprile (intero tratto) con divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 10 settembre alle 2 del 12 settembre con chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese l’11 settembre dalle 20 alle 2 del 12 settembre; vicolo delle Travi (tratto compreso tra il civico 20 all’intersezione con via Scopari) con divieto di sosta dalle 6 dell’11 settembre alle 2 del 12 settembre.