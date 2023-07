Palermo, dopo 6 anni via il cantiere del collettore fognario di via Guardione

Le opere hanno subito diversi ritardi per la presenza di falda acquifera e di una roccia più spessa del previsto

PALERMO – Termina, finalmente, l’incubo dei cantieri in via Roma. In queste ore si stanno avviando a conclusione gli interventi relativi al collettore fognario, iniziati nel lontano 2017, nel tratto di via Roma compreso fra via Amari e via Guardione.

In questi giorni il tratto stradale, come annunciato dal Comune, verrà finalmente restituito alla circolazione. Gli operai sono al lavoro per riasfaltare tutto e togliere le barriere che ‘circondavano’ il cantiere.

Gli interventi rientravano nel progetto dei “Lavori di Disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto – Adduzione delle acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del Sistema Cala”.

Le opere hanno subito diversi ritardi per la presenza di acqua di falda nel sottosuolo ma anche perché è stata trovata una roccia più duro rispetto a quanto previsto dal progetto, quindi più difficile da scavare.

L’opera segue gli interventi già completati su via Roma-via Amari, su corso Scinà-via Crispi e su via Amedeo D’Aosta che serve un bacino di circa 400 mila utenti.

“Terminano così gli interventi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando – che dal 2017 hanno determinato il permanere di numerosi cantieri sulle strade, con un forte impatto negativo sul traffico veicolare e disagi per cittadini”.

I lavori di completamento dell’opera proseguiranno sulla vasca del Foro Italico e, dunque, senza impatti diretti sul transito veicolare.