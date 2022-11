Fuga di gas provoca l’esplosione di un capannone, tre operai feriti

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118

PALERMO -Esplosione in un capannone a Palermo. Una fuga di gas ha provocato un deflagrazione e il ferimento di tre operai che stavano lavorando all’impianto del gas in una ditta in via Calcante. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e gli hanno affidati ai sanitari del 118. L’esplosione ha provocato grossi squarci nei tetti della struttura.