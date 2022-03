Palermo, fiaccolata di solidarietà per l’Ucraina VIDEO

Il sindaco Orlando: “L’Europa ha mostrato la sua debolezza“

PALERMO – Palermo scende in piazza per l’Ucraina. La fiaccolata di solidarietà, promossa dal comune di Palermo d’intesa con la Consulta della Pace, è partita da piazza Pretoria dove il sindaco Leoluca Orlando ha condannato fermamente l’aggressione militare di Putin, criticando però anche l’immobilismo dell’Unione Europea: “L’Europa ha mostrato la sua debolezza – ha detto il sindaco – perché non ha una politica di difesa, una politica estera. Non possiamo consegnare ad un’organizzazione militare, cioè alla Nato, la politica di difesa e quella estera europea”.

LEGGI ANCHE: Palermo, Marina: ‘Paura per la mia mamma a Kiev’

Dopo l’intervento dell’Imam della moschea tunisina di Palermo, la manifestazione è proseguita alla Cattedrale dove centinaia di persone hanno pregato e ascoltato le parole dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice: “La pandemia ci ha insegnato che se non viviamo assieme e non ci aiutiamo gli uni con gli altri, non c’è futuro. La guerra giunge in questo scenario come un fatto assurdo, come un movimento retrogrado della storia”.

CLICCA QUI PER LEGGERE IN TEMPO REALE LE NOTIZIE SUL CONFLITTO RUSSIA UCRAINA

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA