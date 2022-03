Palermo, Filippo Ilardo della storica gelateria al Foro Italico

Il titolare della famosissima attività di via Messina Marine aveva appena 38 anni

PALERMO – Morto a 38 anni Filippo Ilardo, titolare della storica gelateria al Foro Italico di Palermo. Ilardo era conosciutissimo e amatissimo nel capoluogo siciliano, si è spento a soli 38 anni a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo. Il suo cognome a Palermo è legato a quello della storica gelateria di via Messina Marine, una delle più antiche della città. I funerali saranno celebrati sabato 12 marzo, alle 10.30 nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, nel quartiere che ha visto crescere Filippo.

Decine i messaggi di amici e conoscenti sui social. “Tanto umile quanto buono e generoso! Fai buon viaggio Fili” è l’addio della cugina Tiziana. “Riposa in pace amico mio sei stato un leone, la vita è ingiusta” scrive un amico. Carmela scrive: “Mi dispiace tanto, non ho parole. Mi consolavi tutte le notti mi dicevi io e tuo padre non moriamo perché siamo due leoni. Avevi una gran voglia di vivere non pensavo che finisse così”. “Perché non ti sento ma tutto qui parla di te e solo Dio sa quanto sa quanto vorrei che fosse silenzio, sfinirsi senza sentire più il dolore… te ne sei andato così… sei stato tutto per me”, scrive Fede.