Palermo: furto a un pub, titolare pubblica il VIDEO

Ecco dove è accaduto

PALERMO – Furto in un pub a Palermo e il titolare del locale pubblica su Facebook i filmati. I ladri nella notte sono entrati al Border line, in via Materassai, alla Vucciria, e hanno portato via tutto, bottiglie di alcol, mixer, casse acustiche e altro ancora. Hanno anche cercato di portare via un’intera vetrina frigo con tutte le bottiglie, utilizzando un carrello, ma alla fine, forse disturbati dal passaggio di qualcuno, hanno desistito. I danni ammontano a diverse migliaia di euro. Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri. “Ecco come si presenta oggi il Border line – dice – Ci hanno praticamente ucciso, non bastavano la pandemia e la guerra”. Mentre attraversa il locale per constatare i danni, registrando tutto con il cellulare, aggiunge: “Non c’è più niente, hanno preso tutto quello che serviva per lavorare. Sapevano dove mettere le mani”. Sul furto indagano i militari che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per risalire all’identità dei responsabili.