 Palermo, furto di energia elettrica a Borgo Nuovo: 5 denunciati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Palermo, furto di energia elettrica a Borgo Nuovo: 5 denunciati

I controlli dei carabinieri e dei tecnici Enel
LARGO DELLE PETRALIE
di
1 min di lettura

PALERMO – Furto di energia elettrica a Borgo Nuovo, a Palermo. Un’intera palazzina era allacciata abusivamente alla rete pubblica. I carabinieri hanno denunciato 5 palermitani, tra cui 4 donne, di età compresa tra i 27 ed i 54 anni.  

I militari coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in largo delle Petralie dove hanno accertato che gli occupanti di un’intera palazzina, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. Una volta all’interno delle cinque unità abitative, i militari hanno verificato che nonostante l’iniziale disattivazione del misuratore di energia, di fatto l’erogazione della corrente elettrica non veniva disattivata e, l’intervento dei tecnici specializzati, ha permesso di individuare in assenza di un regolare contratto, la fruizione di energia mediante un collegamento diretto alla rete di E-distribuzione. I controlli nel quartiere continueranno nei prossimi giorni. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI