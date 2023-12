Palermo, Giorgio Cipolla eletto segretario cittadino della DC di Cuffaro

Il commento del segretario nazionale.

PALERMO – Giorgio Cipolla è il segretario cittadino della Democrazia Cristiana a Palermo. L’elezione è avvenuta, questa pomeriggio, durante il congresso che si è svolto all’Astoria Palace hotel, nel capoluogo

siciliano. Presenti il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro; il segretario regionale, Stefano Cirillo; il segretario provinciale, Santi Bellomare; l‘assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, On. Nuccia Albano; il capogruppo della DC all’Ars, On. Carmelo Pace; il segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea.

Al termine del congresso, sono stati eletti tutti gli organi cittadini: segretario Giorgio Cipolla; presidente Marika Tutino; segretario organizzativo Alessio Savona; capo della segreteria Giorgio Sabatino; segretario amministrativo Alessio Visita; vicepresidenti Alessandra Tasca, Martina Rao e Fabio Cilano; vicesegretari Fabio Costantino (vicario), Giovanni Geloso, Francesco Terranova e Tony Enea; coordinatore circoscrizioni Alessandro Gandolfo; vice coordinatore circoscrizioni Salvatore Lupo; responsabile donne e pari opportunità Danila Argirò.

“Sono immensamente grato al mio partito per la fiducia che mi ha accordato – dichiara Giorgio Cipolla -. Oggi abbiamo adempiuto un nostro importante dovere: ‘scommissariare’ il partito a Palermo e consegnare a tutti i democristiani una segreteria democraticamente eletta. Insieme al nuovo direttivo formato ci mettiamo sin da subito a lavoro per proseguire, insieme, nella costruzione e nella crescita di questo partito che ormai è per tutti noi una famiglia”.

“A distanza di poche settimane abbiamo eletto, attraverso due congressi molto partecipati, sia il segretario provinciale di Palermo che quello cittadino. Questa è stata una nuova bella giornata di democrazia, che è l’essenza fondamentale del nostro impegno politico – dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Faccio gli auguri di buon lavoro a Giorgio Cipolla che da commissario cittadino ha già dimostrato tutto il suo valore e che, adesso, dovrà continuare a lavorare, sempre con il massimo impegno, insieme a tutto il direttivo, ascoltando le esigenze del territorio e dando risposte alle richieste che giungono dai cittadini”.

“L’elezione di Giorgio Cipolla alla carica di segretario cittadino è la naturale evoluzione e conclusione di un percorso congressuale – ha sottolineato il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo –, ma, al contempo, segna un nuovo inizio, a livello locale, per continuare a dare slancio all’impegno della Democrazia Cristiana nella città di Palermo. Il nostro partito continua ad investire sui giovani e sulle donne conferendo loro maggiori responsabilità. Auguro buon lavoro a tutto il direttivo e sono certo che lavorerà mettendosi sempre a disposizione della nostra comunità con l’umiltà che ha sempre contraddistinto tutti i neo eletti”.