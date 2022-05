Palermo, gli operatori ecologici buttano i rifiuti per strada

I rifiuti, anziché essere portati via, vengono lasciati lungo le vie

PALERMO – La città di Palermo deve convivere con il problema della spazzatura lungo le strade, questo anche a causa dell’incivilità dei cittadini che abbandonano dove capita e a qualsiasi orario i rifiuti, così come gli ingombranti; la colpa non è da ascrivere solamente a loro. Tra coloro che non rispettano la città ci sono anche alcuni operatori ecologici che possono essere etichettati come inadempienti, questo perché non sempre portano a termine il loro compito.

Un episodio davvero increscioso si è verificato in vicolo San Carlo, nel quartiere Kalsa. Alle prime luci di domenica, come si vede nelle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza delle attività presenti, alcuni operatori ecologici avrebbero dovuto raccogliere la carta e il cartone che, però, all’interno presentavano della spazzatura (qui sbaglia chi sa che la raccolta differenziata non va effettuata in questo modo) e per portarlo via ne hanno svuotato del contenuto per strada in maniera incontrollata ed intenzionale. Qualche minuto dopo i due operatori sono tornati sul luogo del ‘delitto’ con in mano uno scatolone che viene abbandonato sopra una colonnina, insieme ad un contenitore di colore fucsia e alcune bottiglie di vetro.