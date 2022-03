“Gli spogliatoi della vergogna” dopo Italia-Macedonia VIDEO

"Un'assoluta mancanza di rispetto che non può essere giustificata"

“Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord”. Scrive così l’edizione online del “Corriere dello Sport”, che allega il video (guarda sopra) che mostra le condizioni delle stanze che hanno ospitato gli Azzurri dopo aver lasciato lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. “Un’autentica vergogna – prosegue la versione digitale del quotidiano sportivo -, un’assoluta mancanza di rispetto che non può essere giustificata con l’amarezza e la frustrazione per l’eliminazione. La federcalcio dovrà delle scuse agli operatori dello stadio palermitano. Resta la pessima figura fatta dai giocatori”.

Poche ore fa, invece, si parlava del giudizio del “Corriere della Sera” sullo stadio “Barbera” di Palermo, teatro della disfatta mondiale azzurra contro la Macedonia, appunto. Due punti di vista differenti sull’impianto sportivo del capoluogo siciliano accomunati dalla sconfitta sul campo della squadra del CT Mancini.