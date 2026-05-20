Palermo, grande festa per i 100 anni di Anna Federico Insinsola

In rappresentanza del Comune l'assessore alle Attività sociali Mimma Calabrò

PALERMO – Grande festa a Palermo. La signora Anna Federico Insinsola ha compiuto cento anni. “Sono molto orgogliosa di aver partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, alla festa per il centenario della signora ha detto l’assessore alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune, Mimma Calabrò -“.

“La presenza di tutti noi, di riflesso, ha doverosamente reso omaggio a una generazione di donne che, con sacrificio e determinazione, hanno contribuito alla crescita della nostra società. In particolare, la storia di Anna, ha rappresentato un esempio di forza, dedizione al lavoro e amore per la famiglia. A nome dell’amministrazione ho rivolto a lei i più sinceri auguri per questo straordinario traguardo”, ha concluso.