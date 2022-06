Palermo, identificato l’autore che ha imbrattato i murales al “Barbera” VIDEO

La Digos della polizia ha denunciato l'individuo

PALERMO – La Digos della polizia ha denunciato l’autore del danneggiamento del murale, che è stato imbrattato con delle scritte, che la società del Palermo aveva fatto realizzare sulla cancellata dello stadio Renzo Barbera per la promozione in Serie B. E’ stato identificato grazie alla visione delle immagini delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona. In alto, la clip pubblicata sui canali social del club rosanero che mostrava l’autore del danneggiamento proprio durante l’atto di rovinare i murales.