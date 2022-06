Palermo: il caos voto verso la normalità, cosa dice il Viminale

Tutto dovrebbe rientrare dopo una mattina di confusione. Le indicazioni da Roma.

Si va via via normalizzando la situazione delle sezioni elettorali chiuse a Palermo per mancanza dei presidenti sezione. Questa tendenza è stata confermata anche dal Viminale che ha fatto sapere che nel capoluogo siciliano sono stati nominati nel frattempo, e si stanno insediando, gli ultimi 13 presidenti di sezione che erano mancati a causa di improvvise rinunce, completando le nomine. A fronte di ciò, quindi, sottolineano sempre dal Viminale, “presto le operazioni di voto saranno regolari in tutte le 600 sezioni cittadine”.

IL CAOS NEI SEGGI

La situazione dei seggi elettorali, anomalia che ha caratterizzato questa tornata amministrativa e referendaria, sarebbe stata provocata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio a causa della concomitante finale, che si terrà questa sera allo stadio ‘Renzo Barbera’, della partita di calcio per la finale di Play off di serie C con il Padova per la promozione in B, appuntamento per il quale è previsto il pienone con oltre 34mila spettatori. Molti esponenti politici, in particolare il leader leghista Matteo Salvini, ma anche i candidati nella città, hanno chiesto in mattinata l’intervento delle autorità giudiziarie, a cui peraltro l’amministrazione comunale avrebbe già inviato gli atti.

LE PROTESTE DELLA POLITICA

Ora però, a quanto pare, si sarebbe tutto normalizzato, anche alla luce del fatto che il Viminale ha fatto sapere che gli orari dei seggi non possono essere cambiati, se non emanando una nuova legge. Sempre dal Ministero dell’Interno è stato fatto sapere che i seggi non costituiti a Palermo per la rinuncia dei presidenti, e che non sono stati sostituiti, sono stati accorpati alle sezioni già operanti dove è in corso la votazione.

“Dispiace leggere alcune dichiarazioni da parte di esponenti politici che cavalcano per fini elettorali i disagi e i problemi derivanti dalla rinuncia di decine di soggetti nominati tanto dalla Corte d’Appello quanto successivamente dall’amministrazione comunale per svolgere la funzione di presidenti di seggio – così, in una nota, il sindaco Leoluca Orlando -. La situazione che si è determinata in queste ore, a causa del comportamento irresponsabile di alcune persone chiaramente individuate e che saranno denunciate all’Autorità giudiziaria, è indubbiamente seria ma l’amministrazione comunale sta mettendo in campo ogni soluzione possibile in sinergia con il Ministero dell’Interno e con la Prefettura per garantire a tutti i cittadini il diritto al voto. In questo momento servono responsabilità e rispetto delle istituzioni. Sono inaccettabili gli attacchi nei confronti degli organi competenti, attacchi che rischiano di nascondere le responsabilità che verranno accertate dall’Autorità giudiziaria di quanti hanno rifiutato, senza giustificato motivo, la nomina”.