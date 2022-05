Palermo, il centrodestra ci prova: Cascio o Lagalla? Gli scenari

Lagalla resta in pole. Ma gli esiti del vertice prevedono qualche variabile.

Il centrodestra, in giornata, potrebbe scegliere il candidato sindaco unitario per Palermo, o, almeno, provarci. L’appuntamento è per un vertice da qui a poche ore. La riunione, prevista per stamattina, è stata spostata al pomeriggio anche per l’incrocio con impegni istituzionali legati alla Finanziaria. Ma è un segnale che corrobora il contesto: ci sono ancora molte cose da appianare e niente può essere dato per scontato.

Saranno presenti – secondo i rumours – i tre contendenti formalmente in campo, con lo scontro polarizzato fra i primi due: Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, vicinissimo al ritiro. Intanto, oggi, all’incontro tra i candidati, al liceo ‘Garibaldi’ (nella foto), Cascio non si è presentato. Un’assenza che si è notata, ma che sarebbe stata causata – così filtra – da questioni private. Si sta davvero convergendo su Lagalla? E’ la soluzione più accreditata, ma si dovranno attendere gli esiti dell’incontro per sciogliere la riserva e – giova ripeterlo – nulla sembra scontato.

Ieri, proprio Francesco Cascio, il medico candidato da Forza Italia e Lega, ha rilasciato una dichiarazione a LiveSicilia.it: “Ci sono tutte le condizioni per una candidatura unitaria del centrodestra, per vincere e, cosa più importante, governare, come ho sempre sostenuto. Siamo tutti innamorati di questa città. Anche il professore Lagalla, a cui riconosco amore per Palermo, ci rifletta e magari pensi a compiere un passo di lato”. Significa, a interpretarla, che l’intesa è, appunto, a portata di mano. Ma che non è semplicissima.

Il nome di Lagalla, dalle notizie che giungono, sembra, dunque, non lontano dall’investitura. Tuttavia, bisogna vedere, se ci si arriverà, come ci si arriverà. Il comunicato in cui ieri Gianfranco Miccichè e l’autonomista Lentini annunciavano la ritrovata concordia – è vero – glissa sulle candidature. Però, i lentiniani, con Forza Italia, sarebbero un valore aggiunto numericamente importante.

Il nodo resta sempre quello del rapporto tra Palazzo delle Aquile e Palazzo d’Orleans, ovvero della sfida sul sindaco di Palermo, legata alla riconferma della candidatura di Nello Musumeci alla Regione, ipotesi, al momento, divisiva. Ragionando: il via libera di tutti per Lagalla sarebbe dato più facilmente, se si decidesse di accantonare ogni discorso sulle regionali, concentrandosi soltanto su Palermo.

Altrimenti, la proposta ai meloniani, che caldeggiano la ricandidatura del presidente. potrebbe essere: insistete su Musumeci? Benissimo, allora il nostro candidato su Palermo resta Cascio e sia Lagalla a trarne le conseguenze. L’ex rettore è il favorito, ma, ancora, tutto è possibile.