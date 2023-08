Palermo, incendio alla focacceria ‘Nino u’ ballerino”

I residenti hanno segnalato la fuoriuscita di fumo dal locale e avvertito i vigili del fuoco

PALERMO – Un principio d’incendio la scorsa notte si è verificato in piazza Indipendenza a Palermo alla focacceria di Nino ‘u Ballerino.

Fortunatamente ci si è accorti subito del fumo e l’intervento immediato dei vigili del fuoco è servito a contenere i danni. Ancora in via di accertamento le cause.

È stato lo stesso titolare, Nino Buffa, che ha aperto la saracinesca dell’attività e permesso le operazioni di spegnimento ai pompieri. L’Sos è scattato intorno alle 2.30, quando alcuni residenti hanno segnalato la fuoriuscita di fumo dal locale.

Dentro il chiosco c’erano delle bombole di gas. I vigili del fuoco le hanno infatti preliminarmente raffreddate per evitare danni più gravi.