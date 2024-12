Palermo, Smart contro un cassone scarrabile: grave un 19enne

L'incidente nella zona dell'ospedale Civico

VIA PARLAVECCHIO

PALERMO – Ha perso il controllo della sua Smart ed è finito contro un cassone scarrabile, utilizzato dagli operai che stanno effettuando alcuni lavori stradali. C.G, diciannovenne palermitano, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Gaetano Parlavecchio, nella zona del Civico.

I soccorsi

L’impatto, avvenuto nella notte, si è infatti rivelato particolarmente violente e il giovane ha riportato diverse lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118: il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto. In base agli accertamenti eseguiti, il diciannovenne avrebbe perso il controllo dell’auto autonomamente, non sono infatti state rilevate tracce di altri veicoli coinvolti.