L’incidente in moto e la disabilità permanente: risarcimento milionario

L'impatto in via Brunelleschi, la corsa in ospedale e gli esami che non hanno dato risultati confortanti

PALERMO – Un risarcimento milionario, per lui, la moglie e il figlio, dopo un in incidente capitatogli in via Brunelleschi, a Palermo, mentre era alla guida del suo scooter, che è stato colpito da una autovettura.

L’impatto è avvenuto ad agosto 2021, l’uomo si trovava alla guida della sua moto quando è stato colpito da una automobile, subito è stato trasportato in ospedale in codice rosso, inizialmente in coma. Dopo gli esami sono arrivate le prime diagnosi, per lui, purtroppo, è risultata la paraplegia spastica; quindi per il motociclista sarà impossibile tornare a camminare.

Subito dopo, da parte dell’avvocato Vittorio Petrone, che ha avuta affidata la pratica, è partita la richiesta di risarcimento all’assicurazione di controparte nei confronti del motociclista e dei prossimi congiunti, cioè la moglie e il figlio.

A novembre 2022, dopo diverse visite legali e accertamenti da parte della polizia, è stato definito il risarcimento che ammonta a circa un milione di euro, spalmato tra danneggiato, moglie e figlio ancora minorenne. Per il figlio, proprio perché non ha ancora raggiunto la maggiore età, si è resa necessaria l’autorizzazione da parte del giudice tutelare.