Integrazione affitto per i poveri: non ci sono i soldi per tutte le pratiche

Servono 450 mila euro

PALERMO – Il Comune di Palermo non ha i soldi in bilancio per pagare tutti i 200 beneficiari dei contributi diretti per gli affitti previsti con i fondi Pon Metro.

Sono interventi rivolti ai poveri che non riesco a pagare gli affitti e rischiano lo sfratto. Dopo settimane di silenzio è apparso sul sito del Comune un avviso con il quale si avverte i beneficiari che le pratiche che sono state accettate e favorevolmente valutate saranno pagate.

Le istanze sono state presentate ai servizi sociali del Comune di Palermo e agli sportelli territoriali dei Comuni di cintura (Monreale, Villabate, Altofonte, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Ficarazzi e Belmonte Mezzagno).

“L’erogazione delle somme ha purtroppo subito un ritardo per problemi tecnico amministrativi che sono già in fase di risoluzione – si legge nell’avviso – e che tale ritardo non pregiudica in alcun modo la copertura finanziaria delle pratiche lavorate per le quali non vi è rischio di decadenza o di perdita del beneficio”.

Per 56 beneficiari i soldi, circa 153 mila euro, saranno erogati mentre per gli altri 150 occorrerà attendere una variazione di bilancio per rimpinguare il capitolo. Per pagare le pratiche al momento bloccate servono 450 mila euro.