Palermo, lavori alla Cala: disattivato il varco ZTL di via Porto Salvo

L'assessore Falzone: "Saranno presenti gli agenti della polizia municipale"

PALERMO – La zona della Cala, a Palermo, in questi giorni è interessata da lavori di scavi da parte di Terna. Per questo motivo “per favorire la circolazione del traffico – fa presente l’assessore alla polizia municipale Dario Falzone – l’ufficio mobilità del comune di concerto con il comando di polizia municipale ha disposto la disattivazione da domani e fino alla fine dei lavori del varco Porto Salvo della Ztl. In vista di questa modifica – ha concluso l’assessore – , nella zona saranno presenti pattuglie della polizia municipale per moderare la circolazione”.

Bonanno: “Apprezzamento per la misura”

Apprezzamento per la misura è arrivata da parte di Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in consiglio comunale a Palermo: “Ringrazio l’Assessore Falzone e i suoi uffici per aver prontamente accolto le richieste dei cittadini, che anche noi come gruppo consiliare abbiamo raccolto e promosso, ritenendo fondamentale un intervento immediato per ridurre al minimo i disagi per cittadini e residenti. Al contempo vigileremo affinché i lavori procedano speditamente e vengano rispettati i tempi di consegna”.