Crescono i furti dell'utilitaria in città

PALERMO – E’ stata ritrovata la Fiat Panda di due tifosi del Genoa giunti a Palermo per assistere alla partita di calcio con i rosanero, con loro la figlia di sei anni e una cagnolina. Dopo un pranzo con amici in un ristorante del quartiere Altarello, l’amara sorpresa: l’auto non c’era più.

Negli ultimi mesi sono aumentati i furti di auto, soprattutto Fiat Panda e 500; cinque auto erano state rubate durante il concerto di Venditti e De Gregori al velodromo e altre quattro auto in via Plauto in un’altra giornata. La polizia ne aveva recuperato otto su nove. Il viaggio di ritorno in Liguria per i coniugi sarà gratis. La compagnia Grandi Navi Veloci (Gnv) ha offerto il viaggio dopo la brutta esperienza. “Gnv – dicono dalla compagnia di navigazione – ha trovato una cabina esterna con vista mare per la famiglia e la cagnolina”.