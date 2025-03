L'incidente in un condominio in via Santa Maria Mazzarello

PALERMO – È morto all’ospedale Villa Sofia l’operaio antennista caduto nel pomeriggio di lunedì in un condominio in via Santa Maria Mazzarello, a Palermo. L’uomo stava effettuando una riparazione sul tetto di un condominio quando per cause da accertare è caduto sbattendo la testa. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per prendere l’operaio e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al trauma center di Villa Sofia, dove è deceduto. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

