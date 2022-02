Palermo, nuovi ambulatori al Maria Eleonora Hospital￼

Gli spazi saranno dedicati alle patologie cardiovascolari più diffuse

PALERMO – Maria Eleonora Hospital, ospedale di alta specialità di Palermo accreditato con il sistema sanitario nazionale, inaugura nuovi ambulatori specialistici dedicati alle patologie cardiovascolari più diffuse per ampliare l’offerta di servizi sanitari sul territorio e contribuire a ridurre le liste d’attesa.

Il potenziamento dell’attività ambulatoriale si focalizza, in particolare, sulle patologie cardiache, con ambulatori dedicati alla cardiopatia ischemica, alle cardiopatie valvolari, allo scompenso cardiaco, alla cardiologia interventistica strutturale e alle nuove terapie anticoagulanti.

“La pandemia ha avuto un forte impatto sull’accesso alle cure da parte dei pazienti, soprattutto per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia – spiega Giuseppe Rago, amministratore delegato -, negli ultimi due anni abbiamo assistito a un crollo sia delle visite che dei ricoveri e a un incremento esponenziale della mortalità per queste patologie”.

Nei nuovi ambulatori i pazienti potranno usufruire di visite specialistiche ed esami diagnostici come visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocolordoppler vascolare di base arterioso e venoso, ecocardiogramma color doppler completo, ecocardiogramma color doppler completo pediatrico, holter cardiaco e pressorio e prova cardiaca (prova da sforzo al tapis roulant o cicloergometro), e di secondo livello che finora potevano essere eseguiti solo in regime di ricovero ospedaliero.

“È possibile effettuare una serie di esami avanzati che ci consentono di formulare una diagnosi accurata e in tempi rapidi – spiega Nicola Adragna, specialista in cardiologia e responsabile dei nuovi ambulatori -. L’echostress fisico o farmacologico, un test che prelude all’esecuzione di una coronarografia, rappresenta un’alternativa meno invasiva alla scintigrafia non richiedendo l’impiego di sostanze radioattive. Ed ancora l’ecocardiografia transesofagea con metodica tridimensionale, per la valutazione delle valvulopatie cardiache e l’analisi di cardiopatie o vizi cardiaci congeniti. Infine, l’ecodoppler transcranico per l’individuazione di cardiopatie congenite come il forame ovale pervio”.

Inaugurati gli ambulatori di urologia e di chirurgia oculare, diretti rispettivamente da Salvatore Lo Giudice e da Giuseppe Cardella.