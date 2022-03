Pacco sospetto in via Maqueda: in azione gli artificieri – Video

La zona è stata recintata ed evacuata. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco

PALERMO – Pacco sospetto in via Maqueda a Palermo. Una tanica di plastica con del liquido all’interno è stato individuato vicino a un contenitore per i rifiuti all’altezza di via Celso.

Il luogo in cui è stata trovata la tanica di benzina sospetta in via Maqueda

Sul posto sono in azione gli artificieri, la zona è stata recintata dalla polizia, sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. Dalla strada era in programma il passaggio di una manifestazione per la pace.

Dopo le opportune verifiche sulla tanica, che era vuota, la via è stata riaperta e tutto è tornato alla normalità.