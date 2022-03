Palermo-Partinico, droga e violenza: scattano 9 arresti NOMI

Due gruppi criminali si spartivano le piazze. Inchiesta partita dal rogo in un lido. Undici indagati

PALERMO – Undici persone finiscono in carcere, per altre due c’è l’obbligo di dimora. Sono i numeri del blitz dei carabinieri eseguito nella notte tra Palermo, Balestrate, Alcamo, Custonaci e Giaveno (in provincia di Torino).

L’indagine della Direzione distrettuale antimafia è partita da un incendio doloso che aveva distrutto un lido a Balestrate. Ed è emersa la rete di spaccio. Contestato anche il reato di estorsione. Nel mirino un uomo minacciato per saldare i debiti della droga.

A spartirsi gli affari illeciti erano due gruppi. Uno si occupava della cocaina e l’altro di marijuana e altre droghe.

Inutile il linguaggio criptico usato dagli indagati nelle loro conversazioni. Già nel nel febbraio 2020 c’era stato un fermo.

Uno degli indagati, Alfonso Scalici, avrebbe pianificato un agguato nei confronti di un uomo di Mazara del Vallo che, fornitura dopo fornitura, aveva accumulato un debito di 45 mila euro per l’acquisto di un chilo di cocaina. Quando capirono che i soldi non sarebbero stati pagati erano disposti a tutto.

Il pentito Filippo Bisconti, ex capomafia di Belmomte Mezzagno, ha piazzato Scalici nella famiglia mafiosa di Balestrate che fa parte del mandamento di Partinico.

Nella notte i nuovi arresti. In nove sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari di Palermo.

I nomi

In carcere finiscono Pietro Orlando (nato a Balestrate, ma residente a Sant’Ambrogio di Torino), 54 anni, Santo Daniele Salvaggio (Balestrate), 31 anni, Roberto Alastra (Palermo), 54 anni, Ignazio Impellizzeri (Alcamo), 65 anni, Pietro Berri (Custonaci), 55 anni, Giovanni Modica (Castelvetrano), 66 anni, Giacinto D’Angelo (Palermo), 52 anni, Salvatore Russo (nato in provincia di Ferrara, ma residente a Palermo), 51 anni, Giuseppe Lombardo (Palermo), 51 anni. Obbligo di dimora per Vincenzo Scalici (Palermo) e Gino Tornetto (Borgetto), di 45 e 56 anni.