Palermo, aiuti per i profughi: ecco il Comitato Salva Ucraini VIDEO

Beni di prima necessità e supporto legale per chi fugge dalla guerra VIDEO

La catena di solidarietà per i rifugiati non si ferma. Oltre alle associazioni religiose e di volontariato, a Palermo il ‘Comitato Salva Ucraini’ è nato spontaneamente all’indomani dello scoppio delle ostilità per volontà di un gruppo di cittadini italiani e delle loro mogli ucraine.

Come donare

Come racconta Guido Galipò, “Stiamo raccogliendo beni di prima necessità per chi arriva: abbigliamento, alimenti a lunga conservazione, coperte e medicine. Vorremmo anche offrire supporto legale per chi deciderà di restare nel nostro paese”. Per le donazioni, il comitato è disponibile su Telegram tramite il canale “Ucraini_a_Palermo” e sulla pagina Facebook salva.ucraini.palermo.