Palermo, ragazza prodigio super campionessa di scacchi FOTO

Si chiama Clio Alessi, ha conseguito a 8 anni la seconda laurea. Una campionessa senza precedenti

4' DI LETTURA

PALERMO – Grande orgoglio Siciliano nel mondo degli scacchi, che porta sul podio più alto 3 ragazzi, e una bambina prodigio, Clio Alessi, che già nel 2021 a sette anni si laurea campionessa Italiana U8 a punteggio pieno ,e che nel 2022 a soli 8 anni vince nuovamente il Campionato Italiano a punteggio pieno in una categoria ancora superiore, nell’U10, battendo ogni record Italiano alla sua età, nuovamente sbaragliando imbattuta tutti i concorrenti più grandi e laureandosi per la seconda volta campionessa italiana, in una categoria più alta.

I CAMPIONATI

I Campionati Italiani giovanili di scacchi dell’Edizione 2022 si sono svolti in Sicilia, a Terrasini, nella cornice suggestiva di Città del Mare, dal 3 al 9 Luglio. Oltre 820 ragazzi e bambini di tutte le età di oltre 150 associazioni Scacchistiche di tutte le Regioni di Italia, hanno sfidato le loro menti davanti a un tappeto di scacchiere, oltre 400, divise in più padiglioni secondo le categorie specifiche.

Oltre tremila spettatori hanno fatto cornice all’edizione del 2022, la più importante e partecipata manifestazione Scacchistica giovanile patrocinata con il CONI dalla Federazione Scacchistica Italiana.

La Sicilia, si classifica al secondo posto (dopo la Lombardia) come migliore Regione con 172 punti, porta sul campo 122 giocatori e ottiene sul podio più alto 4 Ori in diverse categorie.

Enrica Zito, (Palermo scacchi) U16F con 8/9 punti, Elena Cammalleri (ASD Chessmate Academy) U14F con 7/9 punti, Alberto Ganci (Circolo scacchistico Monrealese), U12 Open, con 8/9 punti e Clio Alessi (Palermo Scacchi), unica Siciliana a punteggio pieno con 9/9 punti nella categoria U10F.

Argento per il secondo posto per la fascia U14 Open va ad Alessio Roberto Zoncu (Palermo Scacchi) con 7,5/9 punti, e bronzo per il terzo posto va nella fascia U12F a Chiara Fargetta (Asd Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera) con 7/9 punti.

Portare sul podio due ori e un argento e’ grande orgoglio per il Palermo Scacchi, presieduto da Riccardo Merendino, consigliere della Federazione Scacchistica Italiana e direttore del Campionato Italiano Giovanile edizione 2022, e tutti gli istruttori del Palermo Scacchi che hanno seguito costantemente i ragazzi nella preparazione.

Un grande lavoro, che in questa edizione 2022 ha premiato Il Palermo scacchi, tra le più forti associazioni Scacchistiche in Italia.

Orgoglioso per la performance dei ragazzi Siciliani, Giuseppe Cerami, presidente Comitato Sicilia scacchi.

LA MENTE COME UN COMPUTER

Clio Alessi sin dal primo turno e per tutti i 9 turni ha sfidato le avversarie più grandi in prima scacchiera, nella sala con le scacchiere elettroniche, fornite da “Le

Due torri”- il cui direttore Claudio Selleri, tende a precisare essere le stesse scacchiere dove hanno giocato i grandi campioni del mondo (come Carlsen) e usate dai ragazzi più forti in tele diretta online sui canali scacchistici. Le partite sono state seguite da MF Michel Bifulco, GM Luca Moroni, WIM Tea Gueci e 2N Costanza Fiolo, online real time su canale Twich che hanno commentato le partite online, attenzionando le partite dei più forti giocatori di ogni categoria e soffermandosi spesso sulle performance delle partite di Clio Alessi con grande stupore e ammirazione.

“ Incredibile la sua preparazione teorica, la sua qualità di gioco di questo livello straordinaria, superiore rispetto alla sua età..avrebbe potuto seriamente mettere in difficoltà giocatori più forti” o ancora “ la sua preparazione e’ talmente matura che riesce a fare oltre 30 mosse perfette da prima scelta di stockfish (le mosse che consiglierebbe un computer scacchistico)- commentano i grandi maestri guardando sbalorditi le sue bellissime partite.

Clio per tutti e 9 turni ha mostrato grinta, preparazione e determinazione che, unite ad una visione del gioco rarissima per la sua età, l’hanno portata a vincere meritatamente il titolo di campionessa Italiana a punteggio pieno, vincendo 9 partite su 9, nella finale Nazionale di Terrasini. Un altro record che colleziona Clio nella sua categoria in Italia, lasciando tutti sbalorditi dalla forza e maturità scacchistica di questo prodigio di bambina, che già l’anno scorso, a Salsomaggiore Terme a soli 7 anni ha raggiunto questo record nella categoria U8 per la prima volta in Italia.

E diventa fonte di ispirazione per molti bambini anche tra i più piccoli. In questo campionato infatti ha giocato per la prima volta anche il piccolo fratellino di Clio, Giove di soli 6 anni, che allenandosi agonisticamente solo da poche settimane ha collezionato già ben 5 punti nella categoria U8 open, mostrando davvero grandi potenzialità e talento da attenzionare come prossima promessa degli scacchi.

LA PIÙ PICCOLA MA LA PIÙ FORTE

A soli 8 anni, (la più piccola tra le avversarie), vince in una categoria superiore come U10, dove si scontrano ragazzine più grandi e con più esperienza, e con già alle spalle Nazionali rodati, ed e’ un evento straordinario, che la fa salire sul podio più alto, col massimo del punteggio.

Clio ha vinto a Marzo il titolo di Campionessa Provinciale assoluta U10, e a Maggio il titolo di campionessa Regionale Siciliana U10.

Clio Alessi e’ diventata una star nel mondo scacchistico Italiano e se ne parla già da un anno dei suoi Guinness dei primati scacchistici Italiani. A Gennaio 2022 Clio ha fatto storia, diventando a soli 8 anni prima al mondo nel ranking mondiale di scacchi per le scacchiste nate nel 2013.