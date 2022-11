Rifiuti e tangenti: altre imprese coinvolte, “punta dell’iceberg”

Dopo l'ultimo blitz negli uffici regionali pratiche ai raggi X

PALERMO – “La punta di un iceberg”, la definisce il giudice per le indagini preliminari di Palermo Ermelinda Marfia. La storia si ripete. Ad ogni inchiesta sul settore dei rifiuti e delle energie spuntano contatti, quantomeno anomali, fra funzionari pubblici e imprenditori. Non tutti configurano ipotesi di reato, ma di sicuro denotano un certo “modus operandi”.

L’ultimo caso riguarda il funzionario dell’assessorato regionale all’Energia Marcello Asciutto, a cui il giudice ha imposto l’obbligo di dimora. Oltre ai rapporti con Sergio Vella, secondo l’accusa ammorbati dalla corruzione, spuntano quelli con altri imprenditori. Potrebbe anche esserci un archivio segreto conservato in un pen drive di cui si parla in intercettazioni di altre indgini. Asciutto dispensava consigli e offriva suggerimenti affinché le pratiche avessero un esito positivo.

A lui si è rivolto, ad esempio, Francesco Failla, socio di un’impresa a Belpasso, in provincia di Catania, che aveva richiesto alcune autorizzazioni. La pratica sarebbe così finita sul tavolo di un collega di Asciutto piuttosto che di un altro che (sarà un caso?) veniva considerato da evitare. Il tutto dopo dopo che Asciutto disse: “Dobbiamo riscrivere tutto“. Nel frattempo stampava dei documenti in ufficio. “Cazzo… vai a prendere ste cose nella stampante”, aggiunse Asciutto a Failla che si trovava nella sua stanza.

Due anni fa è stata sequestra la Ecosider, società catanese attiva nella gestione di rifiuti inerti, di cui Failla è stato socio unico prima del fallimento. Un fallimento che sarebbe stato pilotato, solo dopo avere dilapidato il patrimonio sociale. Failla è stato socio accomandatario della Fg Group, con sede a Belpasso, e liquidatore della Futura Ambiente, con sede a Catania. Sono tutte imprese che si occupano di rifiuti.

Non è il solo catanese ad avere avuto rapporti con Asciutto che ad un’altra persona, in attesa di una riposta su una documentazione inviata via pec, suggeriva di “essere fiducioso nella divina provvidenza“.

La nuova inchiesta dei pm, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, conferma che il servizio “Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” dell’assessorato regionale alle Energia è un luogo di ombre su cui la Procura di Palermo indaga in gran segreto da mesi.

Marcello Asciutto, Giacomo Caurasano, Alberto Tinnirello: sono tutti funzionari e dirigenti del settore finiti nei guai giudiziari. Le dichiarazioni di Vito Nicastri, imprenditore capace di creare un impero nelle energie alternative a cui è stato confiscato un patrimonio milionario, hanno aiutato gli investigatori a fotografare meglio la situazione.

Rifiuti ed energia sono una grande occasione di affari e sviluppo. Gli imprenditori fanno a gara per investire in Sicilia. Alcuni anche ad accreditarsi come innovatori e promotori di legalità. Solo che le indagini in alcuni casi irrompono a svelare il volto nascosto.

Sarebbe il caso di Sergio Vella, raggiunto da uno stop ad esercitare impresa per un anno nella nuova inchiesta delegata dalla Procura ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Qualche mese fa ricevette la visita dell’ormai ex presidente della Regione e ora ministro Nello Musumeci.

“I rifiuti devono essere una risorsa e non un problema”, disse il governatore in occasione della consegna dei lavori del nuovo impianto di depurazione tra Agrigento e Favara della Seap di Vella. Troppo spesso i problemi, quelli giudiziari, vanno scovati nelle pieghe della burocrazia.