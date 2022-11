Rifiuti e tangenti, blitz: “Patto” funzionario- imprenditore VIDEO

Obbligo di dimora per un dipendente regionale. Stop di un anno per un agrigentino

2' DI LETTURA

PALERMO – È un’insolita forma di corruzione quella che sarebbe stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Per il funzionario regionale Marcello Asciutto, già noto alle cronache giudiziarie, scatta l’obbligo di dimora. All‘imprenditore agrigentino Sergio Vella, impegnato nel settore dei rifiuti, viene imposto il divieto di esercitare impresa per un anno.

La società del figlio

Il provvedimento cautelare è firmato dal giudice per le indagini preliminari Ermelinda Marfia su richiesta del procuratore aggiunto Sergio Demontis e dei sostituti Claudia Ferrari e Gianluca De Leo.

Asciutto avrebbe aiutato Vella nel rilascio delle autorizzazioni ambientali e l’imprenditore avrebbe ricambiato favori e consigli investendo un milione di euro nelle società milanesi del figlio di Asciutto, impegnate in attività di trading finanziario.

“La tangente di Vito Nicastri”

Asciutto, 60 anni di Monreale, era istruttore dell’assessorato regionale all’Energia. Si occupava di “autorizzazioni impianti e gestione rifiuti fino al luglio 2019″ e poi di “gestione integrata rifiuti” fino a dicembre 2020, quando è stato arrestato: avrebbe ricevuto una tangente da 30 mila euro (da lui sempre negata) per favorire il trapanese Vito Nicastri, il “re del vento” in affari con la mafia che ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Gli accordi illeciti furono siglati nel parcheggio dell’Ikea a Catania. “Ero lì per comprare dei piatti”, si difese Asciutto interrogato dai pubblici ministeri di Palermo.

Asciutto, finito sotto processo, è stato scarcerato. Nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento penale e disciplinare a suo carico è stato trasferito all’assessorato regionale all’Agricoltura.

Vella, 52 anni, è il referente delle società Seap, Seap Corporation, Seap Depurazioni Acque, Seap Bio Eneregy, Seap Immobiliare.

In una delle società milanesi del figlio di Asciutto stava per diventare presidente l’ex ministro Angelino Alfano. Era tutto pronto, ma l’arresto del funzionario, a dicembre 2020, fece saltare l’accordo. Alfano si tirò indietro. Non voleva in alcun modo essere collegato, neppure lontanamente e indirettamente, alle vicende del dipendente regionale. Così hanno ricostruito finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, guidati dal colonnello Gianluca Angelini.