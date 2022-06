Palermo, rissa al pub: licenza sospesa per 30 giorni

L'attività si trova in piazza Verdi

1' DI LETTURA

Il questore di Palermo ha sospeso per trenta giorni la segnalazione certificata di inizio attività e l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dal Comune a un pub di piazza Verdi. Il provvedimento è stato adottato dopo la rissa che è scoppiata in zona alla quale hanno preso parte 20 giovani.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti della divisione di polizia amministrativa che hanno verificato come i tafferugli su strada sarebbero iniziati nel pub.

Alcuni clienti per sfuggire alla rissa avrebbero trovato riparo nei bagni del locale. Il questore ha adottato la misura a tutela dell’ordine pubblico nelle zone della movida. Il provvedimento è già stato notificato dai poliziotti.