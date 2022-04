Denunciati e multati

I carabinieri hanno denunciato e multato tre parcheggiatori abusivi a Palermo. Due erano in via Bernardino Molinari e uno in via Ammiraglio Rizzo. In quest’ultimo caso il parcheggiatore ha violato anche un Daspo urbano visto che era stato già più volte sorpreso dagli agenti e sanzionato.