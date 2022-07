Palermo: sfondano la saracinesca e rubano la tabaccheria, 4 cercati

Le indagini sono in corso, i primi dettagli del colpo

PALERMO – Furto con spaccata in tabaccheria e inseguimento la scorsa notte a Palermo.

I ladri, in quattro, sono entrati in azione in via Pindemonte ad angolo con via Pitrè. Sono arrivati a bordo di due vetture rubate una Lancia Y e una Fiat Panda. Con quest’ultima hanno sfondato la saracinesca e sono entrati nel negozio portando via stecche di sigarette e gratta e vinci.

Qualche residente svegliato nella notte dal forte boato ha chiamato la sala operativa della polizia. In pochi minuti le volanti hanno circondato la zona.

E’ nato un inseguimento che si è concluso in piazza Danisinni.

Qui i giovani hanno abbandonato le auto e sono fuggiti a piedi lasciando le vetture e la refurtiva restituita al tabaccaio.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo.