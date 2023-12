Palermo, sospesi i lavori in via Daita. Cna: “Grazie all’amministrazione”

I cantieri stavano provocando diversi disagi ai commercianti

PALERMO – “L’impresa incaricata dall’Amap di svolgere i lavori sulla sottorete Politeama ha chiuso momentaneamente il cantiere in via Gaetano Daita e in diverse vie limitrofe a Palermo. Il cantiere stava provocando molti disagi per i commercianti della zona in questo periodo dell’anno. I lavori saranno riprogrammati dopo le festività natalizie e dopo il periodo degli sconti”. A renderlo noto è Luigi Schillaci, presidente di Cna commercio Sicilia.

Schillaci nei giorni scorsi ha incontrato Ottavio Zacco, presidente della commissione consiliare Attività Produttive, Alessandro Di Martino presidente Amap, Alessandro Benincasa consigliere dell’ottava circoscrizione.

“Come presidente della Cna commercianti ringrazio l’amministrazione comunale e l’Amap per il tempestivo interesse profuso in questa occasione – dice Schillaci -. Il cantiere è stato smontato e le attività commerciali hanno ripreso il loro lavoro. Spero che in futuro si riesca a concertare insieme eventuali interventi di manutenzione, ma anche a collaborare per nuove iniziative”.

