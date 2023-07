Palermo, sostegno del gruppo Arena per Santa Maria deli Gesù

La Fondazione Gruppo Arena offrirà un contributo per la ricostruzione del Convento danneggiato

1' DI LETTURA

PALERMO – Fondazione Gruppo Arena è lieta di annunciare il proprio contributo a sostegno della preziosa ricostruzione del Convento di Santa Maria del Gesù di Palermo, gravemente danneggiato dai

devastanti incendi che hanno colpito il territorio palermitano, oltre che gran parte del territorio

siciliano. Questa iniziativa vuole rappresentare un segno tangibile di vicinanza al territorio e alla

sua comunità in un momento di profonda necessità.

Con un patrimonio culturale così significativo per la città di Palermo, il Convento di Santa Maria

del Gesù è sempre stato un pilastro fondamentale della storia e della tradizione locale. La sua

distruzione ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità, ed è per questo che la Fondazione

Gruppo Arena intende contribuire attivamente al processo di ricostruzione.

“Con questo impegno – dichiara Cristofero Arena Presidente di Fondazione Gruppo Arena -, la

nostra Fondazione rinnova il proprio legame con la città di Palermo e la sua comunità,

dimostrando la nostra dedizione per la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento del

tessuto sociale che ci circonda. Siamo convinti che attraverso sforzi congiunti, la ricostruzione

del Convento di Santa Maria del Gesù diventerà una testimonianza luminosa di resilienza e

speranza per tutti i palermitani e per coloro che riconoscono l’importanza di preservare la storia

e l’identità di una comunità”.