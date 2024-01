Palermo, sportelli di prossimità: protocollo d’intesa col Tribunale

I primi due saranno aperti a Partinico e San Giuseppe Jato

PALERMO – Accesso semplificato alla giustizia da parte di cittadini in condizioni di vulnerabilità secondo una prospettiva di prossimità integrata, capace di garantire la presenza sul territorio di punti di contatto e accesso al sistema giudiziario. È questo il principale obiettivo del protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e il Tribunale di Palermo.

Si parte da Partinico e San Giuseppe Jato

L’accordo è stato firmato dal sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla e il presidente del Tribunale, il dottor Piergiorgio Morosini. Su indicazione della Presidenza del tribunale, le azioni del protocollo inizieranno con due ‘sportelli di prossimità’ in due dei Comuni su 17 della Città Metropolitana che ricadono nel distretto del Tribunale di Palermo: Partinico e San Giuseppe Jato.

Il protocollo ha per oggetto il miglioramento dell’accessibilità ai servizi per le persone fragili e gli anziani che vivono in aree lontane dal capoluogo e mira ad accrescere la cultura della protezione giuridica e dell’inclusione sociale.

“Protocollo dal grande valore”

Il sindaco Lagalla afferma: “Questo protocollo è un esempio concreto di importante e strategica collaborazione tra le istituzioni. La Città Metropolitana ha raccolto l’invito del Tribunale di Palermo per trovare soluzioni in grado di essere più vicini ai cittadini più fragili e migliorare l’accesso ai servizi giudiziari tramite postazioni di prossimità. Il mio ringraziamento al Presidente del Tribunale Morosini per la condivisione di questo importante percorso a servizio dei cittadini”.

Il presidente del Tribunale di Palermo Morosini dice: “Attribuisco un grande valore al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Tribunale di Palermo e la Città Metropolitana per semplificare l’accesso alla giustizia alle persone con disabilità, agli anziani e, in generale, ai soggetti in condizioni di vulnerabilità. È una firma per migliorare la qualità della vita di queste persone più fragili, attraverso l’istituzione di due sportelli decentrati di informazione e orientamento, inizialmente situati a Partinico e San Giuseppe Jato, laddove attualmente si concentra un numero significativo di persone bisognose dell’amministratore di sostegno”.