Palermo, 4 ragazzi del liceo Umberto I intossicati in ospedale

Il liceo Classico Umberto I

Una festicciola prima di entrare a scuola Indaga la polizia. Cosa c'era nella torta?

PALERMO – Quattro ragazzi intossicati dopo avere mangiato qualcosa assieme prima di entrare a scuola, probabilmente una fetta di torta, e tanti dubbi da chiarire. Gli studenti del liceo classico Umberto I si trovano in ospedale per valutare le loro condizioni di salute.

Al caso lavorano i poliziotti che sono intervenuti nella scuola di via Filippo Parlatore. Cosa abbiano mangiato gli studenti intossicati non è ancora chiaro. Si sono sentiti male contemporaneamente, dopo avere ingerito del cibo che qualcuno aveva portato a scuola. Sono ragazzi del quinto anno e avevano organizzato una piccola festa di fine anno. Tutti i passaggi della vicenda vanno definiti. Ed è per questo che a scuola sono intervenuti i poliziotti.

A terza ora si è registrato il primo malore. Un ragazzo è stato portato in presidenza. Ha iniziato a vomitare e ha avuto un mancamento. Subito dopo altre ragazzi hanno manifestato gli stessi sintomi. Sono stati soccorsi dal personale scolastico preparato ad affrontare la prima emergenza.

“Ci sono degli accertamenti in corso, sappiamo solo che il nostro intervento è stato tempestivo”, spiega il preside Vito Lo Scrudato. Resta da capire che tipo di sostanze abbiano assunto i quattro maturandi. Cosa c’era dentro la torta? Corrono voci sul contenuto. La Scientifica eseguirà le analisi.