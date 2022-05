Palermo-V. Entella 0-0: reti inviolate dopo i primi 45′ LIVE

La diretta testuale della sfida tra i siciliani e il club ligure

3' DI LETTURA

PALERMO – La compagine guidata da Silvio Baldini scende in campo in uno stadio “Renzo Barbera” tutto esaurito per affrontare la Virtus Entella. Il match è valido per la gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C (all’andata i rosanero hanno trionfato 2-1 a Chiavari): in palio c’è il passaggio alla semifinale della competizione.

Lo status di testa di serie del Palermo permette proprio ai siciliani di avere due risultati a favore su tre. Gli ospiti guidati da mister Volpe, infatti, sono costretti a vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno. Complice anche la vittoria al Comunale di Chiavari del club del capoluogo siciliano.

La formazione del tecnico toscano dei rosanero non subisce modifiche. Nel 4-2-3-1 solito dei rosanero, De Rose torna titolare dopo aver scontato il turno di squalifica; al suo fianco c’è Damiani. Tra i pali va Massolo, Buttaro nella corsia di destra prende il posto di Accardi non ancora pronto dal primo minuto.

PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00. L’impianto sportivo del capoluogo siciliano registra il tutto esaurito e i tifosi rosanero caricano la squadra di Baldini già diversi minuti prima del fischio iniziale. Primo pallone affidato ai padroni di casa, il direttore di gara dà il via all’incontro. Il Palermo va in gol al quinto minuto su contropiede portato avanti da Floriano. Lo stesso numero 7 dei rosanero spinge la sfera in rete a porta vuota dopo che Brunori aveva colpito il palo con la sua conclusione, il direttore di gara però alza la bandierina per posizione di fuorigioco. Dopo quasi tre giri di lancette De Rose prova la conclusione da fuori area, Borra ferma la sfera senza problemi. Anche l’Entella prova a rendersi pericolosa con alcune ripartenze portate avanti lungo le corsie laterali. La difesa siciliana però è attenta e spazza via la sfera.

A metà del primo tempo, dopo una partenza frenetica, i ritmi si abbassano. Il Palermo mette in gioco il solito pressing alto, che non permette all’Entella di uscire palla al piede. La squadra guidata da Baldini riesce a gestire anche il pallino del gioco, girando la sfera da una parte all’altra del campo con lucidità e pazienza. Al 38′ ottimo scambio sulla corsia di destra tra Damiani e Floriano, il pallone poi viene servito sui piedi di Brunori che tenta la conclusione con il mancino. Il tiro si spegne però oltre il palo alla sinistra di Borra. Al 41′ Merkaj colpisce di testa su cross del compagno, Massolo blocca la sfera senza difficoltà. Quasi allo scadere del primo tempo i rosanero recriminano un calcio di rigore, Brunori viene atterrato in area di rigore; il direttore di gara però è sicuro, il gioco continua. Buttaro al 45′ prova un tiro molto forte da fuori area, Borra deve respingere con i pugni. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro fischia due volte. I primi 45 minuti terminano a rete inviolate.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano (cap.); 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma,19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

V.ENTELLA: 24 Borra; 3 Barlocco, 7 Dessena, 8 Capello, 9 Magrassi, 17 Karic, 19 Chiosa (cap.), 21 Coppolaro, 28 Rada, 33 Merkaj, 36 Sadiki. A disposizione: 22 Siaulys, 6 Alesso, 14 Lipani, 15 Pellizzer, 16 Banfi, 20 Morosini, 26 Silvestre, 27 Palmieri, 31 Di Cosmo, 32 Lescano, 34 Meazzi, 35 Pavic. Allenatore: Volpe.

Arbitro: Cascone (Nocera Inferore). Assistenti: Salama (Ostia Lido) – Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Maggio (Lodi).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Valente, Coppolaro.