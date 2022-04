Palermo, vertice per il sindaco: Lagalla vicino alla candidatura

Centrodestra: potrebbe essere il forzista Cascio a fare un passo indietro.

Qualcosa verosimilmente cambierà. Dopo gli appelli all’unità sulla vicenda tormentata del sindaco di Palermo, oggi potrebbe arrivare a una svolta con Roberto Lagalla in campo per tutti, previo ritiro di Francesco Cascio. A breve si terrà una riunione dell’asse che sostiene proprio Cascio che comprende Forza Italia, i centristi di Saverio Romano, Lega e gli autonomisti. Da lì scaturiranno novità in un senso o nell’altro. L’ipotesi che viene raccontata è quella di un ritiro del medico forzista, un bel gesto, che sarebbe molto apprezzato e che riporterebbe la serenità nella coalizione. Mai dire mai, ovviamente. Ma questa è l’ipotesi più corposa sul tavolo.

La situazione l’ha sbloccata proprio l’atteso appello dell’ex rettore, candidato centrista, come abbiamo raccontato: “Voglio ancora credere e lavorare per questa unità e sono certo di potere ancora sollecitare il confronto con gli amici di Forza Italia, Lega, Noi con l’Italia, Movimento per le autonomie e con quanti sin qui confluiti sulla candidatura di Francesco Cascio, così da far prevalere, pur tra differenziate sensibilità in ordine ad ulteriori scadenze elettorali, l’impegno di tutti per rappresentare al meglio i sogni e le speranze di Palermo e dei palermitani”. Un passaggio che mette la sfida di Palazzo delle Aquile in primo piano, tralasciando la vicenda della ricandidatura di Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans che appare slegata dal contesto palermitano.

E’ la sottolineatura che Gianfranco Miccichè avrebbe chiesto e che ha benedetto con una sua dichiarazione: “Gli appelli di Roberto Lagalla e di Francesco Cascio, che dimostrano grande serietà e amore per Palermo, e li ringrazio entrambi, non possono che interessarci. Ci incontreremo fra poche ore con gli alleati e con Cascio stesso per fare una valutazione nell’interesse dell’unità del centrodestra e di Palermo. Immagino che la nostra valutazione debba evitare di tenere conto di quello che dice Ignazio La Russa perché in ballo ci sono Palermo e i suoi cittadini, lasciamo che i palermitani decidano qual è il meglio per la loro città”.

Pure Francesco Cascio aveva rilanciato stamattina il suo appello all’unità. Chi gli è vicino lo descrive disposto a fare il ‘passo di lato per il bene del centrodestra’. Anche perché il medico che ha ormai una vita fuori dalla politica è stanco di polemiche e divisioni. Aveva immaginato un percorso diverso, un accordo totale che non c’è. Da qui l’idea del ritiro.