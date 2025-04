La morte di Papa Francesco. I nostri aggiornamenti

Papa Francesco è morto. Il mondo cattolico manifesta il suo cordoglio. Ma tutto il mondo è stato ovviamente colpito dalla notizia. Né sono mancate le reazioni istituzionali. Ecco il racconto della giornata in diretta. (gli aggiornamenti)

Il cordoglio della comunità islamica

“Con profonda tristezza la Comunità islamica di Sicilia apprende della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, riconosciamo in lui una figura di grande spiritualità, dedizione all’umanità e impegno instancabile per la pace”.

Lo dice Imam Kheit Abdelhafid, presidente della Comunità islamica di Sicilia. “Il suo costante invito al dialogo interreligioso e alla fratellanza tra i popoli ha lasciato un segno profondo anche nei cuori di molti musulmani. La sua testimonianza di amore, giustizia e compassione resterà viva come guida e ispirazione per le generazioni future”, prosegue.

Le possibili cause della morte

Il Pontefice è morto stamattina alle 7.35. Alle 9.47 l’annuncio del cardinale camerlengo Kevin Farrell nella Cappella di Casa Santa Marta, con il Segretario di Stato Parolin, il Sostituto Pena Parra e il Maestro delle Cerimonie Ravelli.

Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti informate, una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe stata un’emorragia cerebrale. Il decesso è sopraggiunto improvvisamente stamane alle 7.35 e, viene riferito, non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie.

Il lungo addio

Con la morte di Papa Francesco si avvia la complessa macchina rituale vaticana, caratterizzata da un cerimoniale che ha regole secolari ben definite, ma semplificate su alcuni punti proprio da Bergoglio. Il Pontefice aveva infatti più volte ribadito che desiderava un funerale semplice, “con dignità, ma come ogni cristiano”. Ecco le fasi più importanti delle procedure, dettate dalla costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis”, che in parte sono state riformate dallo stesso Papa Francesco e che condurranno all’elezione del suo successore.

Il dolore dei fedeli in piazza

Dolore e sgomento tra i fedeli in piazza San Pietro. ‘È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che ‘tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre’. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale’, ha detto il presidente della Cei Zuppi.