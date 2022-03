Papatheu: “Forza Italia in Sicilia deve dimostrare compattezza”￼

“I cittadini, i nostri elettori ci chiedono di risolvere problemi, non di alimentare beghe“

PALERMO – “Forza Italia, in Sicilia, deve dare dimostrazione di unità e compattezza. Le polemiche sulla leadership sono solo inutili e dannose”. Lo afferma in una nota la senatrice siciliana di FI, Urania Papatheu.

“C’è una guerra in corso nel cuore dell’Europa, il costo dei carburanti è ormai alle stelle, le bollette di luce e gas sono diventate insostenibili, la pandemia non è ancora terminata – spiega la parlamentare azzurra -. I cittadini, i nostri elettori ci chiedono di risolvere problemi, non di alimentare beghe interne spesso incomprensibili. Se ci dividiamo, sarà una sconfitta per tutti”.