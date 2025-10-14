Parco di Himera, Solunto e Iato, nasce la guida archeologica in forma di favola

Scarpinato: "Un nuovo approccio per una cultura accessibile e condivisa"

PALERMO – Nasce la prima guida archeologica siciliana dedicata ai più giovani, realizzata sotto forma di favola scientifica e dedicata al Parco di Himera, Solunto e Iato. Un progetto innovativo che unisce divulgazione e creatività, intrecciando personaggi di fantasia e avventure con la ricostruzione storica e scientifica dei siti archeologici.

La presentazione ufficiale della guida si terrà venerdì 17 ottobre alle 10 nella sede del Museo Pirro Marconi del sito archeologico di Himera. All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, studenti e docenti degli istituti scolastici del territorio. L’evento prevede letture animate, proiezioni video e una visita guidata condotta dal direttore del parco, Domenico Targia e dall’archeologa Laura Di Leonardo.

Attraverso questa favola illustrata, l’archeologia entra nel linguaggio dei ragazzi, offrendo un racconto fantastico ma scientificamente rigoroso. Ospite d’eccezione della giornata sarà Antonio Presti, presidente della Fondazione Presti, da anni impegnata nella promozione della bellezza e della consapevolezza collettiva attraverso l’arte.

Scarpinato: “Nuovo approccio alla divulgazione culturale”

“Si tratta di un nuovo approccio alla divulgazione culturale – dice l’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – pensato per avvicinare i più giovani al patrimonio archeologico dell’Isola, stimolando curiosità e partecipazione. La cultura è viva e si trasmette solo se diventa esperienza diretta, accessibile e condivisa”.

“Sentiamo forte l’esigenza di costruire legami duraturi con il mondo della scuola. L’educazione – sottolinea il direttore del parco- rappresenta una delle priorità del nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale”.