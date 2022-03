Parte da Catania il tour di Cateno De Luca: “Mai con la Banda Bassotti”

L'ex sindaco di Messina alla prima tappa con Sicilia Vera.

CATANIA – “Quello del centrodestra, con le loro faide, è un problema loro. Quando qualcuno mi ha attribuito questa responsabilità, quella di essere il becchino di Musumeci: io ho risposto che Musumeci è becchino con le sue mani”. Lo dice Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, a Catania, alla prima tappa del tour di presentazione del progetto politico Sicilia Vera.

De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, ha incontrato i cittadini e i giornalisti nel lancio della campagna di tesseramento nel capoluogo etneo. “Il tema è che c’è una faida interna perché ormai è chiaro che Musumeci li porterà definitivamente a sbattere“, dice De Luca. Per poi passare al tema della classe dirigente siciliana. “C’è una cappa politica che comanda in Sicilia da oltre vent’anni – dichiara – Sono sempre gli stessi: i settantenni che se ne devono andare a casa una volta per tutte, e che se trovano Crocetta governano con Crocetta, se c’è Musumeci governano con Musumeci…”. Senza soluzione di continuità.

“Hanno proposto a me di diventare la foglia di fico e io ho detto no. Noi andiamo avanti fino in fondo perché il problema non è semplicemente chi farà il presidente della Regione, ma il problema è anche con chi farà il presidente della Regione”. E conclude: “Io non voglio fare il rappresentante della Banda Bassotti“.