 Perdita di gas in via Oreto: tubatura ripristinata
Perdita di gas in via Oreto, concluso l’intervento: tubatura ripristinata

A dare l'allarme sono stati i vigili del fuoco
PALERMO
PALERMO – Sì è concluso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre l’intervento degli operatori di Amg Energia per una fuga di gas in via Oreto.

La tubazione interrata in cui è stato individuato il problema, in via Oreto all’altezza del civico 85, è stata ripristinata. 

A dare l’allarme nella serata di venerdì sono stati i vigili del fuoco: come misura precauzionale il tratto di via Oreto compreso tra via Armò e via Gabriele Buccola è stato chiuso al transito e la circolazione è rimasta bloccata sino alla fine delle attività del pronto intervento di Amg Energia. 

È stato necessario effettuare uno scavo e, individuata la porzione di tubazione interessata dalla fuga di gas, gli operatori di Amg Energia, con la collaborazione dell’impresa che supporta l’azienda in queste attività, hanno eseguito il ripristino.

