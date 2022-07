“Perseguitato ingiustamente dai superiori per il mio impegno sindacale”

La denuncia-sfogo di un agente di Polizia penitenziaria, oggi trasferitosi all'IPM Bicocca di Catania.

CATANIA. Antonello Orlando Grassadonia è coordinatore di Polizia penitenziaria di stanza (oggi) presso Bicocca. Ha voluto affidare ad una lettera i risvolti di una questione è stata denunciata anche nelle sedi di competenza.

“Scrivo cercando di dedicare solo poche righe a qualcosa che in realtà ogni minuto provoca in me una reazione di amarezza, smarrimento, disperazione, sfiducia e indignazione, in quel senso distorto tra rapporto Giustizia, nella fattispecie Amministrazione Penitenziaria e personale. Ho sempre creduto nella legalità negli ideali, nello spirito di Corpo.

Ho svolto il mio lavoro dando sempre il massimo, mettendo anima e corpo in quello che facevo perché, fondamentalmente, era ciò che amavo fare, un lavoro fatto di impegno costante, diretto alla risoluzione istituzionale delle mille problematiche che quotidianamente si pongono, ma un lavoro fatto anche di sforzi, non istituzionali, compiuti solo per il piacere di regalare un sorriso, una speranza. Tanti sono stati i servizi che ho svolto in questi trent’anni di carriera, con riconoscimenti e anche lodi ministeriali, tanti gli interventi, incarichi di tutor presso le varie scuole dell’Amministrazione, tante le ore di straordinario accumulate, tanti i giorni di riposo in cui, a causa della mancanza di personale, ho dovuto lavorare.



Ma tutto questo non è mai stato un peso per me, al contrario, ero felice di fare quello che facevo, ero orgoglioso di essere un poliziotto ed ero molto fiero di me per quella divisa che mi sono sudato. Negli ultimi vent’anni ho prestato sevizio nella Casa di Reclusione ad Augusta, e proprio in questo istituto che inizia la mia triste e spiacevole storia e il degenerarsi della vicenda che mi portano a chiedere trasferimento in altro istituto con le conseguenze che ne vengono, ovvero l’allontanamento da casa e dai miei familiari.

Inizia tutto dal momento che mi viene data una carica sindacale, sempre al servizio della legge della legalità e del benessere lavorativo, benessere che nel contesto penitenziario diventa veramente difficile visto la situazione in cui versa il sistema, con carenza di personale e turni massacranti. E da questo momento in poi vengo preso di mira da parte dei miei superiori ma in particolar modo dal Vice Comandante che nel giro di otto mesi mi fa 3 rapporti disciplinari con assurde motivazioni, seguiti da atti persegutori, calunnie, vessazioni, mobbing e abusi di atti d’ufficio.

La controversia con i vertici della C.R. di Augusta nasce nel marzo 2020 dal momento in cui rappresenta agli uffici superiori: Prap Palermo l’ennesima nota del mancato rispetto del divieto di fumare all’interno dell’istituto, che con l’avvento della pandemia COVID 19 la mancata applicazione dei protocolli previsti visto il mancato utilizzo dei DPI e la diffusione del covid tramite il fumo delle sigarette e del vapore delle sigarette elettroniche ha praticamente diffuso in maniera esponenziale il virus a discapito sia dei detenuti che di tutti gli operatori in servizio presso l’istituto.

A seguito delle rimostranze presentate al Prap, il Provveditore con nota scritta ordina alla Direzione il rispetto della legge sul divieto di fumo.

La Direzione di conseguenza emana un ordine di servizio mai rispettato dai fumatori in quanto i primi a trasgredire la legge e la normativa vigente sono il Comandante di Reparto e il vice comandante di reparto, entrambi fumatori.

Non solo non veniva dato il buon esempio da quest’ultimi, ma gli stessi più volte provocavano lo scrivente fumando entrambi durante i brefing giornalieri.

Di quanto sopra ne è stato portato a conoscenza personalmente sia il Provveditore d.ssa Calandrino Cinzia che il Capo del Personale.

A seguito di ciò è iniziata la caccia all’uomo nei confronti del sottoscritto, culminato in 4 rapporti disciplinari e un procedimento penale a carico del stesso con atti calunniosi e terrorismo psicologico fino a portarlo a chiedere il trasferimento.

Mi vedo ledere la dignità e procedo penalmente per difendermi ma ad oggi le denuncie fatte, due nei confronti del superiore sono state archiviate senza nemmeno leggere denuncia e allegati. Dico questo perché dal deposito all’archiviazione sono passati solo 10 giorni ed come ha detto l avvocato è impossibile perché più 100 pagine vanno lette e interpretate visto la stesura abbastanza articolata e i diversi reati che sono stati commessi Perché allora si arriva a tutto ciò?….. Perché il Vice Comandante è il figlio di un noto ex Presidente del Tribunale di Siracusa e il suo peso nonostante sia in pensione conta e anche tanto, per questo motivo appena viene fatto il suo cognome nessuno vuole prendersene la responsabilità. Ma perché allora deve pagare una persona che ha svolto il suo lavoro in modo eccellente e solo perché ha evidenziato alcuni fatti deve essere massacrato sia a livello psicologico lavorativo e anche economico visto i costi per procedere? . E perché questi individui o meglio queste caste devono essere sempre tutelati? Da premettere che ho portato a conoscenza della situazione chi di competenza, prap, dap, ufficio del personale ecc. tutti sanno la situazione in cui versa quell istituto e la cattiva gestione ma nessuno prende provvedimenti. Mi fermo qui! È un paradosso perché parliamo di Ministero della Giustizia….. Ma di quale Giustizia parliamo ???

Posso solo dire che questa storia mi ha fatto veramente male massacrandomi, demotivandomi quasi a perdere la fiducia nelle Istituzioni e nelle persone a parte tutte le conseguenze psicologiche ed economiche che la vicenda mi ha provocato”.